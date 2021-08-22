Маріуполь – Зоря

Азовці відверто провалили початок сезону, зазнавши трьох поразок у чотирьох турах. Набрати очки вдалося лишень у матчі-відкритті чемпіонату проти Львова, у якого поки що теж нічого не виходить, однак там хоча б ніхто не панікує – а от в Маріуполі намітилася явна криза. Внаслідок втрати минулорічних лідерів, оренди необстріляних юнаків та травм у півзахисті, середній вік команди опустився до 19,5 років, що вилилось у домашню поразку від кризового Чорноморця з трьома пропущеними голами.

Дипломатичний і відкритий до ЗМІ Остап Маркевич після цієї невдачі навіть не прийшов на післяматчеве флеш-інтерв'ю, а у пресі почали говорити про можливість відставки тренера. Втім, навряд чи вона щось здатна вирішити – азовці потерпають від кадрової кризи, але сам зміст футболу у них непоганий. Вони часто заходять у штрафний і демонструють високий (як для своїх умов) темп, а інтенсивність пресингу на окремих відрізках доходить до шалених 5,57 PPDA. Маріуполь залишається небезпечним, але команді потрібно хоча б вилікувати своїх основних хавбеків. Без них все розвалюється.

Зоря – ще одна біда нового сезону. Підопічні Віктора Скрипника зуміли відсвяткувати лише одну перемогу в новому чемпіонаті, розгромивши Інгулець на виїзді – хоча там все могло завершитись з рахунком 3:3, а не 5:1. З Динамо у луганців не працював пресинг і позиційний наступ, Олександрія розірвала їх на контратаках, а Минай відносно впевнено втримав нічию у Запоріжжі. Вишенькою на торті став матч проти Рапіда у Відні, де команда зазнала розгрому при шаленій перевазі у кількості моментів та якості гри.

"Мужикам" терміново потрібно рятувати ситуацію. В Лізі Європи це буде зробити навіть простіше, адже австрійці не звикли закриватись (хоча цього разу вони постараються), однак в рамках УПЛ колективу дуже важко – явно слабші суперники ставлять "автобус" і карають Зорю за привізну оборону та погане просуванням м'яча у позиційних атаках. Луганці критично залежні від простору та гри на зустрічних курсах. Тим не менш, сьогодні їм необхідно зціпити зуби й взяти три очки на характері – осічка є неприпустимою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чех, Очеретько (Маріуполь)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Зоря

Маріуполь: Кудрик – Микицей, Мампассі, Чоботенко, Стасюк – Петерман – В'юнник, Плакса, Мишньов, Топалов – Кулаков

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Хомченовський – Цвек – Кочергін, Булеца, Крістіан – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Маріуполь завжди давав бій Зорі, але прямо зараз команда Остапа Маркевича не готова до битви з луганцями. У них вкрай серйозні проблеми в середній лінії й занадто молодий склад, а луганці сьогодні ще й надзвичайно вмотивовані. Різниця в силі суперників дуже велика, тож варто ставити на перемогу "мужиків". Будь-який інший результат стане сенсацією.

Колос – Олександрія

Ковалівці на початку сезону теж розчаровують. У трьох перших матчах вони набрали чотири очки, але за якістю гри Колос не заслужив навіть на них – з Вересом була зафіксована нічия майже без моментів, Металіст 1925 перемогли при значно кращому футболі харків'ян, а з Рухом команда "горіла" по всіх показниках до 60-х хвилин. До цього слід додати виліт від Караганди, яку в наступному ж поєдинку після єврокубків розгромили у чемпіонаті з рахунком 8:1.

Руслан Костишин в разі поразки від Руха навіть збирався подати у відставку, але характер у "хліборобів" ще не зник. Вони врятували нічию з львів'янами, граючи у меншості, та і з Металістом 1925 колектив таки зумів зібратись. Доволі непогано проявляють себе Сантос, Денис Костишин і Чорноморець. Тим не менш, одного характеру для чемпіонату замало. З нинішнім футболом Колос припинить боротьбу за топ-5 ще до зими.

На щастя для Руслана Костишина, сьогодні в суперники випав Робін Гуд, який відбирає очки у багатих і роздає їх бідним. Мова про Олександрію, яка стабільно чергує перемоги над лідерами з невдачами у прохідних поєдинках – після звитяги над Зорею "жовто-чорні" програли Минаю, аби потім переграти Шахтар і розділити очки зі Львовом. Втім, старт сезону все одно можна назвати успішним, адже після відходу Володимира Шарана та масштабного оновлення складу команді пророчили боротьбу за виживання.

Проблемою олександрійців є заточеність на контратаки. Підопічні Юрія Гури здорово ведуть боротьбу на всіх клаптиках поля, швидко повертають м'яч після втрат і ще швидше доводять його до чужого штрафного, але якщо суперник закрився – чекай біди. Так, у поєдинку з Минаєм колектив провів аж 42 позиційних атаки, але витиснув з них лише 9 ударів на 0,33 очікуваних голів. Колос теж вміє закриватись, тож сьогодні "жовто-чорним" буде важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Ром (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Олександрія

Колос: Волинець – Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець – Задоя, Богданов – Ільїн, Костишин, Сантос – Лисенко

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Цуріков – Демченко, Калюжний – Одарюк, Ковалець, Третьяков – Спінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Сьогодні варто очікувати того ж сценарію, що і в матчах Олександрії проти аутсайдерів. Ковалівці закриються й будуть шукати шанси на контратаках, а підопічні Юрія Гури проведуть купу атак без якісного завершення. Ковалівці і самі бажали б атакувати більше, однак на початку нинішнього сезону вони в кращому випадку можуть стерильно володіти м'ячем – хоча це теж не найкращий варіант для олександрійців.

В цілому, команди рівні, тож найбільш вірогідною здається нічия.

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