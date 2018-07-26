toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ВОРСКЛА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДЕСНА - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Маріуполь – Юргорден: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

06:00 4 Читать на русском
Маріуполь – Юргорден: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи
Маріуполь / ФК Маріуполь

Розпочався продаж квитків на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між українським Маріуполем і шведським Юргорденом.

Квитки на поєдинок Маріуполь – Юргорден надійшли в продаж, повідомляє офіційний сайт клубу.

Юргорден – Маріуполь: приазовці прибули до Стокгольма

Цей матч стане першим домашнім у єврокубках для приазовців за тривалий період. Відзначимо, що Маріуполь прийме шведів в Одесі на стадіоні Чорноморець. Зустріч відбудеться 2 серпня. Початок – о 20:00.

Перепустки на матч доступні в 4-х цінових категоріях – 80, 160, 230 і 250 гривень. Квитки можна придбати в касах одеської арени, а також онлайн. Нагадаємо, що місткість стадіону Чорноморець складає 34 858 глядачів.

Юргорден: легендарні шведи, які пам’ятають Шеву – перший суперник українців у єврокубках 2018/19

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
7
дн
:
19
год
:
13
хв
Юргорден
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чорноморець Маріуполь Маріуполь Ліга Європи квитки на футбол Юргорден Юргорден Маріуполь - Юргорден
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
13
хв
Ювентус
02:00
Баварія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук