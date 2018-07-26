Маріуполь – Юргорден: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Розпочався продаж квитків на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між українським Маріуполем і шведським Юргорденом.

Квитки на поєдинок Маріуполь – Юргорден надійшли в продаж, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цей матч стане першим домашнім у єврокубках для приазовців за тривалий період. Відзначимо, що Маріуполь прийме шведів в Одесі на стадіоні Чорноморець. Зустріч відбудеться 2 серпня. Початок – о 20:00.

Перепустки на матч доступні в 4-х цінових категоріях – 80, 160, 230 і 250 гривень. Квитки можна придбати в касах одеської арени, а також онлайн. Нагадаємо, що місткість стадіону Чорноморець складає 34 858 глядачів.

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