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Маріуполь – Юргорден: стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок

15:42 267 Читать на русском
Маріуполь – Юргорден: стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок
Роберт Харві / Twitter

Визначились арбітри матчу-відповіді 2-го відбіркового раунду Ліги Європи між Маріуполем і Юргорденом (перший матч закінчився внічию – 1:1).

УЄФА призначив головним рефері поєдинку ірландця Роберта Харві. На лініях йому будуть допомагати Вейн Макдонелл і Дермут Брутон.

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Четвертий арбітр – Бернард Коноллі. Делегат УЄФА – Флорін Пруня з Румунії. Спостерігач арбітражу – угорець Шандор Піллер, повідомляє прес-служба Маріуполя.

Нагадаємо, що матч-відповідь Маріуполь – Юргорден відбудеться 2 серпня в Одесі. Початок поєдинку о 20:00. Перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

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Ліга Європи2-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

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год
:
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Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Маріуполь - Юргорден
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