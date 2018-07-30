Маріуполь – Юргорден: стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок

Визначились арбітри матчу-відповіді 2-го відбіркового раунду Ліги Європи між Маріуполем і Юргорденом (перший матч закінчився внічию – 1:1).

УЄФА призначив головним рефері поєдинку ірландця Роберта Харві. На лініях йому будуть допомагати Вейн Макдонелл і Дермут Брутон.

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Четвертий арбітр – Бернард Коноллі. Делегат УЄФА – Флорін Пруня з Румунії. Спостерігач арбітражу – угорець Шандор Піллер, повідомляє прес-служба Маріуполя.

Нагадаємо, що матч-відповідь Маріуполь – Юргорден відбудеться 2 серпня в Одесі. Початок поєдинку о 20:00. Перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

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