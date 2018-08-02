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Маріуполь – Юргорден: Дава повернувся в загальну групу приазовців

11:18 88 Читать на русском
Маріуполь – Юргорден: Дава повернувся в загальну групу приазовців
Джойскім Дава (праворуч) / ФК Маріуполь

Центральний захисник Маріуполя Джойскім Дава готовий допомогти приазовцям у повторному матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена.

"Травмованих немає. Готується до гри й Дава. Тут більше момент емоційного характеру. Такі матчі в нас не кожен тиждень. Жодні переїзди чи перельоти не повинні вплинути на наш емоційний стан.

Маріуполь – Юргорден: анонс матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ

Наскільки нас вистачить функціонально, покаже гра. Впевнений, що завтра кожен футболіст віддасться повністю на полі", – цитує керманича Маріуполя Олександра Бабича офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Джойскім Дава став гравцем Маріуполя взимку й встиг провести за приазовців 10 матчів. Поєдинок Маріуполь – Юргорден відбудеться вже сьогодні, 2 серпня. Початок матчу о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, матчі-відповідіЧорноморець (Одеса)

Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
6
год
:
38
хв
Юргорден
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Маріуполь - Юргорден Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Юргорден Юргорден Олександр Бабич Олександр Бабич Джойскім Дава Джойскім Дава
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