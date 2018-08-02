Маріуполь – Юргорден: Дава повернувся в загальну групу приазовців

Центральний захисник Маріуполя Джойскім Дава готовий допомогти приазовцям у повторному матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена.

"Травмованих немає. Готується до гри й Дава. Тут більше момент емоційного характеру. Такі матчі в нас не кожен тиждень. Жодні переїзди чи перельоти не повинні вплинути на наш емоційний стан.

Маріуполь – Юргорден: анонс матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ

Наскільки нас вистачить функціонально, покаже гра. Впевнений, що завтра кожен футболіст віддасться повністю на полі", – цитує керманича Маріуполя Олександра Бабича офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Джойскім Дава став гравцем Маріуполя взимку й встиг провести за приазовців 10 матчів. Поєдинок Маріуполь – Юргорден відбудеться вже сьогодні, 2 серпня. Початок матчу о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.