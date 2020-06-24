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ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ МАРІУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Маріуполь – Ворскла: шалені емоції у роздягальні полтавців після виходу у фінал Кубка України

24 червня 23:22 - Читать на русском
Маріуполь – Ворскла: шалені емоції у роздягальні полтавців після виходу у фінал Кубка України
ФК Ворскла

Ворскла здолала Маріуполь в серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

Основний та додатковий час звітного поєдинку завершилися в нічию 1:1. Справжнім героєм серії пенальті став 16-річний голкіпер Ворскли Павло Ісенко, який відбив три удари.

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

Після матчу Юрій Максимов подякував своїм підопічним, а самі футболісти полтавців не приховували своєї радості. Відповідне відео опублікувала прес-служба клубу.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 8 липня. Там суперником Ворскли стане київське Динамо.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

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Кубок України Відеоновини Ворскла Ворскла Маріуполь - Ворскла
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