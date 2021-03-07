Голова суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі переконаний, що єдиний гол у матчі Маріуполь – Ворскла був забитий згідно з правилами.

"У правилах йдеться про зрив очевидної гольової можливості. Це змушує арбітра оцінювати певні параметри. Положення гравця, володіння м'ячем, а також позицію захисника.

Два вилучення, пенальті і обопільні травми у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 0:1

Позиція Кулача – оптимальна. Це перше. Друге – він повністю контролює і володіє м'ячем. Третій момент – захисник застосовує руки. Цей спорт називається футбол – треба грати ногами.

Четвертий пункт: гравець, що захищається, намагається відібрати м'яч, в момент порушення не може забрати м'яч. Тому це пенальті і червона картка. Вона була б жовтою, якби захисник грав ногами, намагаючись відібрати м'яч. Рішення арбітра ідеально-правильне", – сказав Лучі в ефірі Футбол news.

Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму