Маріуполю у новому році не позаздриш. Відкатавши усе перше коло на виїзді, команді і в березні доводиться побиратися на чужих аренах – азовці досі не грали на власному полі. До того ж, початок 2021 року виявився важким в плані результатів. У перших двох турах підопічні Остапа Маркевича зазнали мінімальних поразок від Олександрії та Зорі, а тиждень тому вони лише на останніх хвилинах врятували нічию зі СК Дніпро-1. Загалом, безвиграшна серія Маріуполя становить вже шість матчів, причому колектив програв навіть Вересу в Кубку.

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Не можна сказати, що азовці безнадійні в ігровому плані. Це точно не аутсайдер – просто колектив молодий і вкрай нестабільний протягом матчів. З Олександрією він увімкнувся аж під кінець зустрічі, із Зорею не вдалося реалізувати шалену ігрову перевагу, а у Дніпрі команда провела два діаметрально протилежних за якістю тайми. До цього додається погана реалізація.

Для Ворскли такий крихкий і юний суперник виглядає ідеальною ціллю. Проект Юрія Максимова не вигадує чогось вишуканого, а ставить на результат, темп, фізику та якості окремих виконавців – все це заміксовано настільки круто, що реальні результати переважають очікувані. Ворскла у поточному сезоні перебрала понад шість очок і пропустила на 10 голів менше, ніж набрала xG – це говорить і про везіння, але у поточному сезоні великі розбіжності між реальною та очікуваною статистикою характерні для більшості команд УПЛ.

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В попередньому турі підопічні Юрія Максимова перемогли Олександрію з рахунком 3:1, однак там суперник виглядав значно активніше – Ворскла ж забила доволі випадкові голи, хоча і перехопила ініціативу по перерві. До цього полтавці видали серію у п'ять матчів поспіль без перемог, втративши очки з Десною, Минаєм, Рухом, Інгульцем і Агробізнесом. Це дуже насторожує. Ворскла нині така ж нестабільна й непередбачувана, як і Маріуполь – в цьому і полягає шанс для азовців.

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Танковський (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Чоботенко (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Маріуполь

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Чеснаков – Тілль, Скляр, Пуцлін, Кане, Цітаішвілі – Степанюк, Кулач

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Сагуткін, Биков, Драмбаєв – Чех, Мишньов – Очеретько, Бондаренко, Кащук – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Обидва колективи не відзначаються стабільністю, однак у Ворскли є ряд важливих переваг. В першу чергу, підопічні Юрія Максимова мають стилістичну перевагу – вони ставлять на простий футбол від захисту та контратак, в той час як Остап Маркевич хоче грати через комбінації. На нинішніх полях це бажання азовців є проблемою.

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По-друге, Ворскла набагато сильніша у кадровому плані. Тут і виконавці досвідчені, і легіонери на будь-який смак. Зрештою, протягом усього сезону Ворскла бореться за найвищі місця, а Маріуполь тримається ближче до зони вильоту. Всі ці фактори змушують поставити на перемогу полтавців, хоча в цілому в такому матчі можливий будь-який результат. Команди УПЛ занадто рівні.

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