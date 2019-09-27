Маріуполь – це Шахтар-2, – Олег Федорчук

Відомий український тренер Олег Федорчук пояснив принциповість протистояння Динамо та Маріуполя.

"Важливо, що у Динамо вистачило запасу міцності на матч з Маріуполем. В першу чергу, міцності психологічної. Налаштовуватися на зустріч після перемоги 5:0 вкрай непросто, проте кияни зуміли дотиснути суперника.

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А про значущість цього успіху і говорити зайвий раз не доводиться, адже Маріуполь – це, по суті, Шахтар-2. Динамівцям там завжди було складно.

Якщо проводити історичну паралель, то Шахтарю в свій час було дуже важко грати проти київського ЦСКА, де виступали практично всі колишні динамівці", – сказав Федорчук FootBoom.

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