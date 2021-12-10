Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь тиждень тому видав один із найкращих матчів сезону в Україні, розписавши з Десною нічию 3:3, та ще й на виїзді. Результат, безумовно, крутий, але суті справ він не змінив – азовці залишились на останній позиції з відставанням від зони перехідних матчів у два очки. До рятівної 12-ї сходинки команді не вистачає 8 залікових балів, а безвиграшна серія підопічних Остапа Маркевича нараховує вже три матчі.

Звісно ж, ні футболістів, ні тренерський штаб, ні керівництво такий розклад не влаштовує. Маріуполю перед зимовою паузою життєво важливо відірватись від дна турнірної таблиці. Щоправда, зробити це буде дуже важко. По-перше, колектив має найслабшу оборону в чемпіонаті (41 пропущений гол, 36 очікуваних), хоча атака досить перспективна. По-друге, азовці вкрай нестабільні по ходу гри. По-третє, суперник у них надзвичайно потужний.

СК Дніпро-1 підходить до поєдинку в статусі фаворита на бронзові медалі. Принаймні, якщо говорити про осінню частину чемпіонату. Підопічні Ігора Йовічевіча виграли шість матчів поспіль із сумарним рахунком 18:3, знищивши на своєму шляху Олександрію (3:1) та Ворсклу (5:1) – як наслідок, "спортклубівці" піднялись на третю позицію, відірвавшись від луганських та полтавських конкурентів на 2 та 5 очок відповідно.

Навіть у випадку поразки дніпровці навряд чи опустяться вниз, адже Зоря в цьому турі зустрінеться з Динамо. Таким чином, на "жовто-чорних" нічого не тисне. Сьогодні вони можуть зіграти у власне задоволення – а що може бути кращим за перемогу перед відпусткою? Благо, суперник не із складних.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чоботенко – Назаренко (під питанням)

Дискваліфіковані: Чех (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь: Турбаєвський – Меліченко, Удод, Мампассі, Стасюк – Спіровскі, Мишньов – Кащук, Очеретько, Топалов – Холод

СК Дніпро-1: Кожукару – Кравченко, Сваток, Монте, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок – Гуцуляк, Джурасек, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Маріуполь і в кращі часи мав великі проблеми з СК Дніпром-1, а зараз зачепитися за очки буде в десятки разів важче. Букмекери, аналітики й звичайні вболівальники не вірять у осічку підопічних Ігора Йовічевіча. Будь-який результат, крім впевненої перемоги гостей, стане сенсацією.

Інгулець – Десна

Інгулець продовжує вільне падіння. Петровці не виграють аж у 11-ти поєдинках поспіль, вилетівши з Кубка від друголігового ЛНЗ й опустившись в зону перехідних матчів за УПЛ – від дна таблиці колектив відділяють всього 2 залікових бали. Зимувати підопічним Сергія Лавриненка доведеться серед четвірки аутсайдерів, однак зараз важливо просто перемогти.

Недооцінювати "козаків" не варто, адже в останніх турах вони виглядали не так вже й жахливо. І з СК Дніпром-1, і з Шахтарем, і з Зорею вони зазнали мінімальних поразок, давши кожному з них гідний бій – а Десна нині не така потужна. Щоправда, для перемог необхідно якісно атакувати. Інгулець же в останніх десяти матчах лишень двічі покидав поле із забитими м'ячами, а всього команда провела 11 голів за 17 турів Це – найнижчий показник у цьогорічному чемпіонаті.

Втім, оборона Десни здатна пропустити і від такого суперника. Тиждень тому чернігівці приймали Маріуполь, отримавши три м'ячі у свої ворота, а поза межами поля лунають розмови щодо проблем із фінансуванням та комплектацією на весну – Олександр Рябоконь їх і не приховує. Втім, поки що колектив сильно виглядає в атакувальній роботі – з тим же Маріуполем команда відігралася з 0:2 до 3:2, хоча потім сіверяни все одно ковтнули ще один гол.

Приблизно так у Десни йде увесь сезон. Спочатку – чотири поспіль перемоги, потім – всього одна в десяти матчах. Нині ж невдалі поєдинки чергуються з успішними, а на зимову паузу чернігівці можуть піти з шостого місця (звідти не так далеко до топ-5). Словом, списувати команду зарано, але й робити далекоглядні прогнози не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сітало (Інгулець; під питанням)

Дискваліфіковані: Домбровський, Калітвінцев (обидва – Десна)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Десна

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Ковальов, Павлов, Асмелаш – Лупашко, Запорожець – Коваленко, Бартуловіч, Козак – Гопей

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Цимбалюк, Селін – Арвеладзе, Юрченко – Волошин, Тотовицький, Шевцов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не визначили однозначного фаворита. Обидва колективи непогано виглядали в останніх поєдинках. Обом не вистачає стабільності. Десна дещо сильніша в атаці, але явно слабша в оборонній роботі. В цілому, суперники здатні відібрати один в одного очки, але ставити на перемогу когось з них ми не наважимось. Найбільш вірогідною здається нічия.

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