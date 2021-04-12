УАФ дала оцінку рішенням Анатолія Абдули у двох суперечливих епізодах матчу 21 туру УПЛ між Маріуполем і Шахтарем (0:3).

Увагу привернув епізод (77 хвилина) із зіткненням голкіпера азовців Гальчука і Додо, за який призначили дуже сумнівний пенальті на користь "гірників". Натомість більш очевидний момент (82 хвилина) з рукою у карному майданчику Маріуполя головний арбітр проігнорував.

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УАФ опублікувала вердикт на своєму офіційному сайті – дві помилки Абдули. У першому моменті Гальчук вже зафіксував м'яч, тому Додо не мав права вступати в боротьбу з голкіпером Маріуполя. Значно доречнішою була б жовта картка легіонеру Шахтаря, а не пенальті.

У другому моменті команда Каштру не отримала справедливий пенальті. Гравець Маріуполя навмисне торкнувся м'яча рукою і мав бути покараний жовтою карткою за зрив атаки.

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