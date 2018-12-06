toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ ШАХТАР - ЛІОН

Маріуполь – Шахтар: Тайсон і Ракицький пропустять матч

23:30 84 Читать на русском
Маріуполь – Шахтар: Тайсон і Ракицький пропустять матч
Тайсон / фото прес-служби "гірників"

Наставник "гірників" Паулу Фонсека взяв на поєдинок проти Маріуполя 19 футболістів.

Увечері 6 грудня "гірники" приїхали до Маріуполя, де завтра у 18-му турі української Прем’єр-ліги зустрінуться з однойменним клубом. До слова, на заключний поєдинок року в чемпіонаті Шахтар вирушив без Тайсона, проте з Марлосом, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар посперечається з Арсеналом і Монако за бразильця Лукаса

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Кривцов;

Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Дентіньо, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Марлос, Веллінгтон Нем;

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

Матч Маріуполь – Шахтар відбудеться завтра, 7 грудня о 17:00.

КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч за поведінку в поєдинку проти Шахтаря

Україна18 тур

Маріуполь - Шахтар: П'ятниця 07 грудня 2018

Маріуполь
до матчу
17
год
:
8
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Маріуполь - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
38
хв
Ювентус
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук