Маріуполь – Шахтар: Тайсон і Ракицький пропустять матч

Наставник "гірників" Паулу Фонсека взяв на поєдинок проти Маріуполя 19 футболістів.

Увечері 6 грудня "гірники" приїхали до Маріуполя, де завтра у 18-му турі української Прем’єр-ліги зустрінуться з однойменним клубом. До слова, на заключний поєдинок року в чемпіонаті Шахтар вирушив без Тайсона, проте з Марлосом, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар посперечається з Арсеналом і Монако за бразильця Лукаса

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Кривцов;

Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Дентіньо, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Марлос, Веллінгтон Нем;

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

Матч Маріуполь – Шахтар відбудеться завтра, 7 грудня о 17:00.

КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч за поведінку в поєдинку проти Шахтаря