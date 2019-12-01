Маріуполь – Шахтар: повернення Тайсона, два чемпіони світу в основі – стартові склади на матч УПЛ

У рамках 16-го туру Прем'єр-ліги Маріуполь приймає донецький Шахтар на власному полі. Стартові склади команд – у цій новині.
Матч Маріуполь – Шахтар розпочнеться о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Горбунов, Тищенко, Петерман, Мишньов, Полегенько, Фомін, Путря
Запасні: Худжамов, Вискребенцев, К. Романюк, Б. Романюк, Владислав Бондар
Шахтар: Пятов – Болбат, Валерій Бондар, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос – Тете, Тайсон, Коноплянка – Сікан
Запасні: Шевченко, Матвієнко, Соломон, Майкон, Сіпріано, А. Бондаренко, Борячук