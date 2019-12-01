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Маріуполь – Шахтар: повернення Тайсона, два чемпіони світу в основі – стартові склади на матч УПЛ

13:50 459 Читать на русском
Маріуполь – Шахтар: повернення Тайсона, два чемпіони світу в основі – стартові склади на матч УПЛ
Маріуполь – Шахтар / ФК Шахтар

У рамках 16-го туру Прем'єр-ліги Маріуполь приймає донецький Шахтар на власному полі. Стартові склади команд – у цій новині.

 
Тайсон 15’
15’ Тайсон

Матч Маріуполь – Шахтар розпочнеться о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Горбунов, Тищенко, Петерман, Мишньов, Полегенько, Фомін, Путря

Запасні: Худжамов, Вискребенцев, К. Романюк, Б. Романюк, Владислав Бондар

Шахтар: Пятов – Болбат, Валерій Бондар, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос – Тете, Тайсон, Коноплянка – Сікан

Запасні: Шевченко, Матвієнко, Соломон, Майкон, Сіпріано, А. Бондаренко, Борячук

blog_ava
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Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Шахтар
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