Маріуполь – Шахтар: "гірники" вирушили на матч без семи гравців

Донецький Шахтар прибув до Маріуполя на матч 16-го туру УПЛ проти однойменної команди.

Шахтар прибув до Маріуполя без Жуніора Мораєса, Алана Патріка, Сергія Кривцова, Додо, Віктора Коваленко, Марлоса і Дентінью, інформує офіційний сайт "гірників".

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Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко.

Захисники: Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Болбат.

Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Майкон, Артем Бондаренко, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик.

Нападники: Данило Сікан, Андрій Борячук.

Додамо, що матч Маріуполь – Шахтар відбудеться вже завтра, 1 грудня, початок гри о 14:00. До слова, "гірники" очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 43 пункти, Маріуполь з 17 очками перебуває на 8 місці.

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