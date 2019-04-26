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Маріуполь – Шахтар: Федорчук і Биков пропустять матч

21:42 62 Читать на русском
Маріуполь – Шахтар: Федорчук і Биков пропустять матч
Валерій Федорчук / Football.ua

Маріуполь втратив двох гравців перед матчем із Шахтарем.

 

Окрім орендованих гравців, в матчі проти Шахтаря Маріуполю не допоможуть Федорчук та Биков, повідомляє телеканал Футбол.

Одразу 6 гравців Шахтаря пропустять наступний матч

Валерій Федорчук отримав травму в грі 25-го туру УПЛ проти Олександрії (1:2). У півзахисника діагностували пошкодження пахових м'язів. У той же час Олексій Биков пропустить матч через дискваліфікацію, який в цьому ж матчі отримав зайву жовту картку.

Нагадаємо, що матч Маріуполь – Шахтар відбудеться 28 квітня, початок гри – о 14:00.

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Теги
Валерій Федорчук Валерій Федорчук Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Олексій Биков Олексій Биков Маріуполь - Шахтар
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