Маріуполь поступово перетворюється в одного з фаворитів на виліт з УПЛ, причому без усіляких перехідних матчів. Азовці тиждень тому опустилися на дно турнірної таблиці, зазнавши сьомої поразки в дев'яти турах – у нинішньому сезоні підопічні Остапа Маркевича зуміли перемогти лишень Колос. До зони плей-офф команді не вистачає двох очок, а від рятівної 12-ї позиції вона відстала аж на чотири пункти. Ще кілька програшів – і конкуренти підуть у пристойний відрив.

Маркевич поставив хрест на виступах вінгера Шахтаря за Маріуполь

За Маріуполь дещо прикро, адже практично у кожному матчі колектив демонстрував непоганий футбол. Азовцям відчутно не щастить: навіть трьох голів у ворота Зорі було недостатньо для звитяги, а в матчі проти Олександрії в попередньому турі вони забили першими й двічі влучали у каркас – і все одно програли. Втім, навіть за очікуваними очками азовці йдуть на 14-й сходинці, випереджаючи 15-й Минай на 0,1 xPTS. Занадто вже нестабільно виглядають підопічні Остапа Маркевича.

Рух під керівництвом Леоніда Кучука теж не вражає. Львів'яни непогано розпочали, заслужено перегравши Верес і перемагаючи Колос до вилучення в складі ковалівців, але потім емоції вляглися, а депресивний футбол повернувся. "Жовто-чорні" працюють другим номером, сідаючи в глухий "автобус" і створюючи невелику кількість моментів – втім, ефективним такий підхід не назвати. За останні п'ять турів команда програла СК Дніпру-1, Десні й Динамо, втримала нічию з Зорею й мінімально перемогла Львів завдяки автоголу суперника (при всього двох власних ударах по воротах).

Календар, звісно, був непростим, але для всіх матчів був характерний в'язкий футбол львів'ян. Десь суперникам було важче, десь підопічних Леоніда Кучука били без особливого спротиву, однак Рух у кожному випадку грав дуже слабко. Це підтверджується і статистикою – у "жовто-чорних" всього 18,22 очікуваних пропущених голів (з відривом найгірший результат в УПЛ) і 5,15 очікуваних забитих (останнє місце в таблиці). З такою грою перемогти Маріуполь буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Мишньов – Білий

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Рух

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Мампасі, Босанчіч, Стасюк – Чех, Спіровскі – Світюха, В'юнник, Топалов – Кулаков

Рух: Паньків – Гагун, Стаменковіч, Мартинюк, Мисик – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Зустріч двох кризових команд, від яких не варто очікувати феєрії. Маріуполь здається цікавішим колективом, однак підопічним Остапа Маркевича не вистачає сил і характеру, аби хоча б провести поєдинок рівно, без провисань. Рух же грає депресивно, маючи жахливу систему атаки – навіть на тлі Львова команда виглядала слабенько.

В матчах між такими колективами можливий будь-який результат, але більш вірогідною здається нічия. На неї зараз погодяться усі.

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту