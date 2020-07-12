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Маріуполь – Олімпік – 1:4 – відео голів та огляд матчу

20:13 - Читать на русском
Маріуполь – Олімпік – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Маріуполь – Олімпік – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь зазнав нищівної поразки від Олімпіка в рамках 30-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

65’ Дмитро Мишньов
 
Тарас Завійський 8’
Максим Дегтярьов 14’
Тарас Завійський 30’
Максим Дегтярьов 55’
8’ Тарас Завійський
14’ Максим Дегтярьов
30’ Тарас Завійський
55’ Максим Дегтярьов
65’ Дмитро Мишньов

Гості не залишили жодних шансів Маріуполю. Футболісти Олімпіка спочатку забили чотири м'ячі у ворота суперника і лише тоді дозволили господарям провести хоча б гол престижу.

Олімпік напіврезервним складом розгромив Маріуполь – азовці втратили шанси на сьоме місце в УПЛ

Олімпік набрав 27 очок та розташувався на десятій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Маріуполь, маючи в активі 33 залікових бали, залишився восьмим, але відставання від СК Дніпро-1 за два тури до кінця чемпіонату становить уже сім залікових балів. Таким чином, азовці втратили усі шанси посісти сьому сходинку.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Маріуполь - Олімпік Маріуполь Маріуполь Олімпік Олімпік
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