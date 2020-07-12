Маріуполь – Олімпік – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь зазнав нищівної поразки від Олімпіка в рамках 30-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Гості не залишили жодних шансів Маріуполю. Футболісти Олімпіка спочатку забили чотири м'ячі у ворота суперника і лише тоді дозволили господарям провести хоча б гол престижу.

Олімпік напіврезервним складом розгромив Маріуполь – азовці втратили шанси на сьоме місце в УПЛ

Олімпік набрав 27 очок та розташувався на десятій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Маріуполь, маючи в активі 33 залікових бали, залишився восьмим, але відставання від СК Дніпро-1 за два тури до кінця чемпіонату становить уже сім залікових балів. Таким чином, азовці втратили усі шанси посісти сьому сходинку.