Маріуполь – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Маріуполь та Олімпік розіграли між собою долю путівки в 1/4 фіналу Кубка України.

Команди розпочали поєдинок без "розвідки", створюючи атаки біля воріт один одного, але результату це не принесло.

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Після перерви маріупольці виглядали активніше. Гості вдало оборонялись і також не забували контратакувати. Вирішальний гол був забитий лише в компенсований час, влучним ударом зі штрафного відзначився хавбек господарів В'ячеслав Чурко.

Перемога Маріуполя вивела команду Бабича у чвертьфінал Кубка України.

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