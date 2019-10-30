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Маріуполь – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

18:33 132 Читать на русском
Маріуполь – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Маріуполь – Олімпік / Фото ФК Маріуполь

Маріуполь та Олімпік розіграли між собою долю путівки в 1/4 фіналу Кубка України.

 

Команди розпочали поєдинок без "розвідки", створюючи атаки біля воріт один одного, але результату це не принесло.

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Після перерви маріупольці виглядали активніше. Гості вдало оборонялись і також не забували контратакувати. Вирішальний гол був забитий лише в компенсований час, влучним ударом зі штрафного відзначився хавбек господарів В'ячеслав Чурко.

Перемога Маріуполя вивела команду Бабича у чвертьфінал Кубка України.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Кубок України Відеоновини Олімпік Олімпік Маріуполь - Олімпік Маріуполь Маріуполь
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