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Маріуполь – Динамо: четверо основних гравців киян пропустять матч

09:43 790 Читать на русском
Маріуполь – Динамо: четверо основних гравців киян пропустять матч
Кадар в матчі з Шахтарем / Футбол 24

Столичний клуб зіграє не в оптимальному складі в поєдинку 24-го туру УПЛ проти Маріуполя.

 

Відразу четверо футболістів "біло-синіх" не зможуть допомогти Динамо в матчі найближчого туру чемпіонату України, повідомляє Dynamomania.

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Зокрема, мова про Тамаша Кадара, який пропускає матч проти приазовців через червону картку, яку він отримав проти Зорі.

Томаш Кендзьора, Віталій Буяльський та Микола Шапаренко отримали по жовтій картці, яка стала для кожного з них четвертою, а це означає, що вони не зіграють у наступному матчі через перебір жовтих карток.

Поєдинок 24-го туру УПЛ між Маріуполем та Динамо зіграють у суботу, 13 квітня.

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Динамо Динамо Маріуполь - Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар Віталій Буяльський Віталій Буяльський Микола Шапаренко Микола Шапаренко Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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