Маріуполь – Львів, Ворскла – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ

В рамках 27-го туру чемпіонату України Маріуполь приймає Львів, а Ворскла зустрінеться з СК Дніпром-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – Львів

Рестарт Маріуполя в УПЛ поки що виглядає доволі неоднозначно. Підопічні Олександра Бабича мають хороший запас по очках, але вони вже розписали дві результативні нічиї з Олімпіком і Ворсклою – в обох поєдинках команді довелося відігруватись наприкінці тайму. Можливо, десь азовцям не вистачало тонусу через пробіл з Карпатами, але ж з полтавцями у них була рівна кількість матчів, тож виправдань бути не може. Маріуполь влітку просто втратив хватку, тож не дивно, що в ЗМІ з'явилася інформацію про можливе призначення Остапа Маркевича на пост головного тренера азовців.

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У Львова свої проблеми. Через складне епідеміологічне становище в рідному місті команда змушена катати виїзди через всю країну – звісно ж, на фізичні кондиції такий режим впливає не найкращим чином. Втім, ще більшою проблемою підопічних Єгіше Мелікяна є атака – "містяни" і з Ворсклою, і з СК Дніпром-1, і з Олімпіком створили критично низьку кількість моментів, хоча рівень гри в інших лініях не такий вже й слабкий. Саме тому Львів набрав лише одне очко з дев'яти (але у Дніпрі команду трішки пограбували арбітри) й відстав від восьмого Маріуполя на чотири залікових бали – і при цьому впав на передостанню сходинку. Словом, сьогодні оступатися неприпустимо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ренан, Сабіно (Львів)

Дискваліфіковані: Биков, Ігнатенко – Шина

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Львів

Маріуполь: Гальчук – Яворський, Дава, Чоботенко – Кирюханцев, Федорчук, Мишньов, Горбунов – Кащук, Чурко – Фомін

Львів: Сарнавський – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковеллі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У двох очних зустрічах поточного сезону суперники забили аж один гол, тож і зараз сподіватися на феєрію не варто. Команди приблизно рівно за якістю гри, мають схожі проблеми й однаково вмотивовані, тож можна очікувати на нічию. Можливо, результативну.

Ворскла – СК Дніпро-1

Ворскла стала найбільш нефартовим колективом у перших турах після рестарту УПЛ. Підопічні Юрія Максимова провели два матчі (зі Львовом і Маріуполем), в обох граючи на дві голови активніше й гостріше за суперника – втім, забивши один гол, не вдавалося забити другий; зрештою, команда пропускала й втрачала перемогу. Взагалі, за рівнем футболу в другій шістці полтавці зараз виглядають ледь не сильнішими за СК Дніпро-1, у якого поки більше слів, ніж реального домінування. Втім, цей рівень трьох очок "зелено-білим" не давав, а відставання від Маріуполя вже становить чотири залікових бали. Ще одна осічка – і про зону плей-офф, можливо, доведеться забути.

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СК Дніпро-1 за ресурсами та тактикою є очевидним лідером другої шістки. Підопічним Дмитра Михайленка вже зараз нічого робити в чемпіонаті – відрив від дев'ятої позиції становить 11 очок і, цілком ймовірно, він ще буде збільшуватись. Єдиною реальною мотивацією є обкатка схем і новачків в рамках підготовки до плей-офф за єврокубки. З цим поки що проблеми: дніпровці хоч і здобули заслужені перемоги над Олімпіком і Львовом, однак при цьому періодично втрачали контроль над грою – "містяни" так і зовсім забрали один тайм, а в другому були близькими до пенальті, який вивів би їх уперед. Словом, працювати тренерському штабу є над чим, а Ворскла здається ідеальним спаринг-партнером.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Пердута, Сапай (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – СК Дніпро-1

Ворскла: Різник – Якубу, Чеснаков, Альюн, Кане – Скляр, Пуцлін – Васін, Кулач, Ребенок – Шехіч

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Кравченко – Ді Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У полтавській зустрічі в цьому сезоні була зафіксована нічия, в Дніпрі "зелено-білі" програли мінімально – а та Ворскла була набагато слабшою за нинішню. Саме тому великої кількості голів очікувати не варто, але вони точно будуть. Суперники приблизно рівні (хоча СК трішки рівніший), обидва мають свої козирі й недоліки, тож доволі вірогідним результатом здається результативна нічия.

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