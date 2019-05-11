Маріуполь – Львів: анонс матчу УПЛ

Маріуполь в рамках 28-го туру УПЛ приймає Львів. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24"

Результат даного поєдинку може стати ключовим у питанні подальшої боротьби за п'яте місце в турнірній таблиці. Наразі його займає Маріуполь, у якого 36 залікових балів, в той час як Львів відстає на шість очок. Якщо розрив збільшиться до дев'яти, то наступні чотири тури стануть для "містян" чистою формальністю – відіграти такий гандикап в умовах УПЛ практично нереально. Якщо підопічні Богдана Блавацького дійсно хочуть обійти азовців, їм потрібно сьогодні перемагати.

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От тільки з перемогами у Львова туго. Більше того – останні п'ять матчів у чемпіонаті новачок УПЛ програв, а між ними розмістилася кубкова поразка Зорі. Навіть у товариському поєдинку з Волинню львів'яни не виграли, тому у виїзній зустрічі з Маріуполем їх можна назвати андердогом. Азовці ж у минулому турі святкували перемогунад Зорею й вже мріють про обхід луганців, тому сьогодні їм також потрібно набирати три очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Чурко (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Львів

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворський, Дава, Демірі – Ігнатенко, Піхальонок – Зубков, Мишньов, Тищенко – Борячук

Львів: Бандура – Вісенте, Адамюк, Парамонов, Воронін – Приймак, Мартан – Педро, Феррейра, Алваро – Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Матчі між Маріуполем та Львовом у поточному сезоні відзначалися височенною результативністю та драматичними сюжетами, однак нинішня команда "містян" враження настільки впертого суперника не справляє. Ймовірно, на нас чекає типовий матч середняків УПЛ з перемогою більш стабільних азовців.

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