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Маріуполь – Львів – 3:0 – відео голів та огляд матчу

20:47 - Читать на русском
Маріуполь – Львів – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Маріуполь – Львів – 3:0 / ФК Маріуполь

У поєдинку 27-го туру чемпіонату України Львів на виїзді зазнав розгромної поразки від Маріуполя. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

5’ Руслан Фомін
27’ Руслан Фомін
90+3’ Олексій Кащук
 
5’ Руслан Фомін
27’ Руслан Фомін
90+3’ Олексій Кащук

Вже на початку поєдинку досвідчений форвард Маріуполя Руслан Фомін вивів свою команду вперед. В середині тайму екс-нападник Шахтаря скористався помилкою голкіпера Львова і оформив дубль.

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Підопічні Єгіше Мелікяна "прокинулись" лише наприкінці матчу, однак не змогли втілити свої спроби у забиті голи. Натомість вже у доданий час пропустили втретє – Олексій Кащук вийшовши сам на сам з Сарнавським поставив жирну крапку у матчі.

Перемога дозволила підопічним Бабича набрати 30 пунктів і закріпитись на восьмій сходинці, Львів з 22 балами – передостанній.

Маріуполь у рідних стінах розгромив Львів завдяки дублю Фоміна та голу чемпіона світу

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Руслан Руслан Фомін Маріуполь Маріуполь Відеоновини Львів Львів Олексій Олексій Кащук Маріуполь - Львів
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