Маріуполь – Львів – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У поєдинку 27-го туру чемпіонату України Львів на виїзді зазнав розгромної поразки від Маріуполя. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Вже на початку поєдинку досвідчений форвард Маріуполя Руслан Фомін вивів свою команду вперед. В середині тайму екс-нападник Шахтаря скористався помилкою голкіпера Львова і оформив дубль.

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Підопічні Єгіше Мелікяна "прокинулись" лише наприкінці матчу, однак не змогли втілити свої спроби у забиті голи. Натомість вже у доданий час пропустили втретє – Олексій Кащук вийшовши сам на сам з Сарнавським поставив жирну крапку у матчі.

Перемога дозволила підопічним Бабича набрати 30 пунктів і закріпитись на восьмій сходинці, Львів з 22 балами – передостанній.

Маріуполь у рідних стінах розгромив Львів завдяки дублю Фоміна та голу чемпіона світу