Маріуполь – Колос

Маріуполь невдало стартував у новому році, не вигравши у жодному з чотирьох турів і зазнавши при цьому трьох поразок – від Ворскли, Зорі та Олександрії. Щоправда, у кожному з поєдинків азовці виглядали досить непогано, почасти притискаючи суперників до штрафного на цілий тайм, однак нестабільність досі залишається головною особливістю команди Остапа Маркевича. Як наслідок, безвиграшна серія його підопічних становить вже сім матчів, у яких зафіксовано шість поразок. Очевидно, що Маріуполю кортить якомога швидше припинити цей жах.

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Колос не так давно хизувався 5-матчевою безпрограшною серією, у якій вдалося набрати очки практично з усіма лідерами чемпіонату (включно з двома грандами). Втім, після несподіваної поразки від Руха команда почала пробуксовувати – в наступному ж турі ковалівці розписали "нулі" з Інгульцем, не реалізувавши пенальті. Щоправда, між цими поєдинками розташувалися 0:0 з Динамо протягом 120 хвилин, тож про якусь кризу говорити не варто. Колос досі є небезпечним і сильним колективом. Перед матчем проти Маріуполя саме підопічні Руслана Костишина виглядають фаворитами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сікан (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Биков, Танковський – Максименко

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Колос

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Сагуткін, Стасюк – Чех, Мішньов – Топалов, Очеретько, Горбунов – Кулаков

Колос: Волинець – Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов – Мілько, Богданов – Чурко, Оріховський, Антюх – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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У чергову поразку Маріуполя не віриться – занадто вже симпатичний футбол демонструють азовці. Втім, вони знову проводять домашню гру на виїзді, а молодість колективу не дозволяє стабільно провести навіть один матч. На тлі дорослих і фізично витривалих бійців Руслана Костишина це занадто серйозний мінус.

Результативна нічия за такого розкладу стала б для підопічних Остапа Маркевича хорошим підсумком – і азовцям до снаги його досягнути. Але не більше.

Олександрія – Олімпік

Олександрія непогано розпочала новий рік, здобувши перемоги над Маріуполем та Минаєм і розписавши нічию з СК Дніпро-1 у двох поспіль матчах – один з них стався в чвертьфіналі Кубка, де "жовто-чорні" пройшли далі завдяки серії пенальті. Щоправда, в обох випадках стався натуральний відскок, адже дніпровці домінували, а олександрійці стояли в "автобусі" практично без моментів. З іншого боку, агресивний стиль гри завершився дошкульною поразкою від Ворскли.

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Поки що підопічні Володимира Шарана залишаються претендентами на єврокубки, відстаючи від п'ятої позиції на 5 очок із матчем у запасі.Втім, ще одна-дві осічки з великою вірогідністю викинуть команду з цієї боротьби. Навряд чи олександрійці бажають цього, тож Олімпік необхідно перемагати за будь-яких умов.

Тим паче, що донеччани на старті року не вражають. Вони зазнали чотири поразки поспіль, поступившись не тільки обом грандам, а і СК Дніпро-1 з Минаєм – до того ж, моментів біля чужих воріт виникало обмаль. Прихід Юрія Калітвінцева наразі особливо не допоміг вийти з кризи, хоча у поєдинку з Шахтарем команда мала шанс зачепитись за нічию. На жаль, все завершилось не тільки мінімальною невдачею, а і скандалом, внаслідок якого Олімпік втратив домашній стадіон. Словом, зараз цьому колективу дуже важко.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Лучкевич, Ковалець (під питанням) – Цимбалюк

Дискваліфіковані: Бабенко, Тейшейра (обидва – Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Колос

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Мірошниченко – Гречишкін – Третьяков, Шастал, Банада, Вантух – Сітало

Олімпік: Кичак – Пасіч, Снурніцин, Драме, Лебеденко – Політило – Альваренга, Завійський, Романовський, Чогадзе – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Важко щось говорити про Олімпік, з огляду на скандали навколо та прихід нового тренера. У перших матчах під його керівництвом особливого прогресу та якихось родзинок помітно не було, але з плином часу команда може стати сильнішою. Втім, навряд чи це могло статись за тиждень. Прямо зараз донеччани занадто проблемні.

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Олександрія теж не фонтан, але підопічні Володимира Шарана є цілісним і зіграним колективом, здатним як мінімум "засушити" гру. У матчах же проти нестабільних команд "жовто-чорні" виглядають сильно – це такий собі санітар лісу. Особливо коли мова йде про домашні матчі. Саме тому варто прогнозувати перемогу олександрійців.

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