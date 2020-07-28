Маріуполь – Колос: Бабич назвав фаворита вирішального двобою за Лігу Європи

"Після гри з Олександрією ми повернулися о пів на шосту ранку. Два дні практично не тренувалися. Тепер знову в дорогу. У Києві у нас буде відновлення і коротка активація перед грою.

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Є кадрові проблеми. Але я впевнений, що хлопці, які вийдуть на поле, віддадуть все для позитивного результату. Хоча в нашій парі фаворитом є саме Колос", – сказав Бабич для ТК Футбол.

Нагадаємо, Маріуполь та Колос розіграють між собою останню путівку у кваліфікацію Ліги Європи. На попередньому етапі плей-офф вилетіли СК Дніпро-1 та Олександрія.

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