toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Маріуполь – Колос: Бабич назвав фаворита вирішального двобою за Лігу Європи

20:39 - Читать на русском
Маріуполь – Колос: Бабич назвав фаворита вирішального двобою за Лігу Європи
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Тренер Маріуполя Олександр Бабич поскаржився на напружений графік перед фіналом плей-офф УПЛ.

 

"Після гри з Олександрією ми повернулися о пів на шосту ранку. Два дні практично не тренувалися. Тепер знову в дорогу. У Києві у нас буде відновлення і коротка активація перед грою.

Бабич готовий до відходу з Маріуполя – все вирішиться після двобою за Лігу Європи

Є кадрові проблеми. Але я впевнений, що хлопці, які вийдуть на поле, віддадуть все для позитивного результату. Хоча в нашій парі фаворитом є саме Колос", – сказав Бабич для ТК Футбол.

Нагадаємо, Маріуполь та Колос розіграють між собою останню путівку у кваліфікацію Ліги Європи. На попередньому етапі плей-офф вилетіли СК Дніпро-1 та Олександрія.

"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку

blog_ava
Шахтар переконав Спірідона відмовитись від переходу в Динамо, – ЗМІ
11:52
9787
Теги
Колос Колос Олександр Олександр Бабич Колос - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Інтер
22:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук