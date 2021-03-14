Колос не зустрів серйозного опору від Маріуполя у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Колос самовпевнено розпочав зустріч, що конвертувалось у швидкий м'яч – Денис Костишин асистував, Чурко влучно пробив під дальню стійку. Вже через кілька хвилин Костишин-молодший ударом головою забив і сам.

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Маріуполь огризнувся голом Бондаренка ще до перерви, але Колос все ж довів справу до логічного завершення. У другому таймі по м'ячу до свого активу записали Новак та Лисенко. На останнього, до слова, асистував Денис Костишин.

Колос з 26 очками розташувався на 6 сходинці турнірної таблиці УПЛ, а Маріуполь залишився на 10 місці, маючи у своєму доробку 17 пунктів.