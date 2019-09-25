Маріуполь – Динамо: Вербіч присвятив перемогу травмованому Бурді

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч присвятив перемогу над Маріуполем (1:0) у перенесеному матчі 4 туру УПЛ Микиті Бурді, якого чекає операція.

Беньямін Вербіч у своєму Instagram привітав команду з важкою перемогою над Маріуполем (1:0), у якому саме словенець забив єдиний і переможний гол. У повідомленні вінгер пригадав Микиту Бурду, який зазнав важкої травми.

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

"Нікітос, для тебе. Браво, команда", – написав Вербіч.

Динамо після 8 турів набрало 14 очок і перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці УПЛ. Стільки ж має друга Десна.