Маріуполь – Динамо: УАФ призначила арбітра перенесеного матчу 4 туру УПЛ

Комітет арбітрів УАФ призначив рефері на матч перенесеного 4 туру УПЛ між Маріуполем та Динамо.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що перенесений матч 4 туру Маріуполь – Динамо обслужить бригада арбітрів на чолі з Дмитром Бондаренком.

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Нагадаємо, команди не зіграли у передбачений регламентом час через участь в єврокубках. Динамівці поступились Брюгге у 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а Маріуполь на аналогічній стадії Ліги Європи вилетів від АЗ.

Поєдинок відбудеться 25 вересня о 17:00.

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