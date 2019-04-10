Маріуполь – Динамо розсудить Можаровський, Шахтар і Зорю – Абдула

Стали відомі бригади арбітрів, які будуть обслуговувати поєдинки 24-го туру УПЛ.
Поєдинки, які відбудуться в суботу, 13-го квітня:
Маріуполь – Динамо: четверо основних гравців киян пропустять матч
Маріуполь – Динамо, головний арбітр Юрій Можаровський (Львів);
Шахтар – Зоря, головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків);
Львів – Олександрія, головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ);
Поєдинки, які відбудуться в неділю, 14-го квітня:
Десна – Карпати, головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків);
Арсенал-Київ – Ворскла, головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький);
Чорноморець – Олімпік, головний арбітр: Євген Арановський (Київ).
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