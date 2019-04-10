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Маріуполь – Динамо розсудить Можаровський, Шахтар і Зорю – Абдула

09:41 308 Читать на русском
Маріуполь – Динамо розсудить Можаровський, Шахтар і Зорю – Абдула
Анатолій Абдула / фото: О. Осипов

Стали відомі бригади арбітрів, які будуть обслуговувати поєдинки 24-го туру УПЛ.

Поєдинки, які відбудуться в суботу, 13-го квітня:

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Маріуполь – Динамо, головний арбітр Юрій Можаровський (Львів);

Шахтар – Зоря, головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків);

Львів – Олександрія, головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ);

Поєдинки, які відбудуться в неділю, 14-го квітня:

Десна – Карпати, головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків);

Арсенал-Київ – Ворскла, головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький);

Чорноморець – Олімпік, головний арбітр: Євген Арановський (Київ).

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Теги
Юрій Можаровський Арбітри Анатолій Абдула
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