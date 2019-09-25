Маріуполь – Динамо: Михайличенко назвав проблему киян у поєдинку

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перемогу над Маріуполем (1:0) у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

"Гра, як ми і передбачали, вийшла в’язкою, було багато боротьби. Радий, що незважаючи на жорсткий графік, нам вдається змінювати склад, щоб команда виглядала свіжою. Сьогодні багато чого вийшло, багато чого – ні.

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Мені здалося, що в нас було доволі багато браку в простих ситуаціях. Напевно, позначилася напруга матчу, а також той ритм, у якому ми граємо. Як на мене, не вистачало впевненості й спокою в ситуаціях, коли потрібно було завершувати атаки. Якби ми вдаліше зіграли попереду, усе могло скластися легше для нас і не було б таких нервових останніх хвилин.

Потрібно виходити з того, що ми граємо через два дні на третій. Я вже казав, що відновлювати психологічний тонус набагато складніше, ніж фізичні кондиції. Коли не реалізовуються моменти один за одним, то це позначається на стані гравців. Вдячний хлопцям, що вони грали до кінця, так, як ми домовлялися, а не збилися на навалу, створювали моменти. Що, в підсумку, і призвело до того, що ми таки забили переможний м’яч", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

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