"11 листопада відновимо тренувальний процес. Спаринги не заплановані, зараз важливо, як слід відновитися. Що стосується календарного поєдинку 12 туру чемпіонату УПЛ з Динамо, який повинен був відбутися 5 грудня в Маріуполі, то є домовленість провести його в Києві.

Маркевич: Мені не соромно, що Маріуполь називають фарм-клубом Шахтаря

Це дозволить динамівцям краще підготуватися до заключного матчу групового турніру Ліги чемпіонів з угорським Ференцварошем, а Маріуполю поберегти новий газон, який зараз стелять на футбольному полі місцевого стадіону. Тим більше, що синоптики 5 грудня обіцяють в Маріуполі мінусову температуру і сніг, а в Києві буде можливість зіграти в належних умовах", – цитує Остапа Маркевича Meta-ratings.

Додамо, що матч 12-го туру запланований на 5 грудня, початок гри о 19:30. Після 9-ти турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 20 пунктів, Маріуполь йде восьмим з 12 заліковими балами.

Вербіч у Динамо: продати не можна залишити