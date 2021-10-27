Маріуполь та Динамо обрали, у комплектах яких кольорів зіграють сьогоднішній поєдинок 1/8 фіналу Кубка України.

Динамо зіграє в матчі Кубка України у звичних біло-блакитних кольорах, а воротар – у сірому комплекті, повідомляє офіційний сайт киян.

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Маріуполь же протистоятиме киянами у звичних помаранчевих кольорах. Голкіпер азовців вийде на поле у чорному екіпіруванні.

Нагадаємо, Маріуполь та Динамо зустрінуться в рамках 1/8 фіналу Кубка України вже сьогодні, 27 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

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