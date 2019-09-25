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Маріуполь – Динамо: Худжамов зробив зауваження одноклубникам

25 вересня 23:16 392 Читать на русском
Маріуполь – Динамо: Худжамов зробив зауваження одноклубникам
Рустам Худжамов / ФК Маріуполь

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов прокоментував поразку від Динамо (0:1) у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

 
Беньямін Вербіч 90+2’
90+2’ Беньямін Вербіч

"Які можуть бути емоції? Вся країна знає, що Караваєв грає тільки правою ногою, а йому дають за матч раз 15 підлаштуватися під неї і подати.

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

Звичайно, ми більше захищалися. Динамо грало досить агресивно, накривало нас, пресингувало. Виходячи з даної ситуації – відсутність нападника, дискваліфікація Федорчука – ми від цього танцювали. Будували свою тактику, намагалися грати в контрфутбол, не антифутбол, а контрфутбол", – сказав Худжамов каналу Футбол 1.

Маріуполь – Динамо: неймовірно важка перемога киян, експерименти Михайличенка на межі провалу, Худжамов не повторив диво

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Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Динамо Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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