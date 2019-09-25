Маріуполь – Динамо: Бєлік розкритикував Бабича за слова на адресу арбітра матчу

Колишній форвард Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік прокоментував слова головного тренера Маріуполя Олександра Бабича про те, що арбітр допомагав Динамо у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

"Обидві команди показали хороший футбол. Гра тримала біля екрану. Був рівний матч, але більше пощастило Динамо. Кияни грали не так, як з Ворсклою, тому що там вони забили швидкий м'яч.

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В принципі мені Динамо сподобалося, але є питання по деяких позиціях гравців. Вперше бачу Караваєва зліва, а Вербіча в центрі. Вони відчували себе не зовсім комфортно. Прикро за Маріуполь. Вони показали хороший футбол, але програли.

Слова Бабича про непризначений пенальті? У мене прохання не тільки до Бабича, а взагалі до всіх тренерів. Хлопці, переглядайте хоча б моменти або нічого не кажіть. Може пенальті, може, ні, але звинувачувати суддю... Михайличенко може сказати, що була гра рукою, а тут Бабич, не бачачи моменту, так говорить. Якби він подивився момент, то не сказав би, що судді зіпсували матч. Не потрібно поспішати з висновками", – сказав Бєлік в ефірі програми Тур Online.

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