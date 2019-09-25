Маріуполь – Динамо: Бойко зазнав пошкодження під час передматчевої розминки

Голкіпер Динамо Денис Бойко ризикував не зіграти проти Маріуполя у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

Денис Бойко покинув передматчеву розминку раніше за інших, про що повідомив канал Футбол 1. Причиною стало пошкодження.

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На щастя для голкіпера і тренерського штабу Динамо, воно виявилось несерйозним і він вийшов у стартовому складі.

Нагадаємо, Бойко вже отримував травму у цьому сезоні, через що пропустив матчі збірної України проти Литви та Нігерії.

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