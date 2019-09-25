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Маріуполь – Динамо: Бойко зазнав пошкодження під час передматчевої розминки

18:36 446 Читать на русском
Маріуполь – Динамо: Бойко зазнав пошкодження під час передматчевої розминки
Денис Бойко / ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Денис Бойко ризикував не зіграти проти Маріуполя у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

 
Беньямін Вербіч 90+2’
90+2’ Беньямін Вербіч

Денис Бойко покинув передматчеву розминку раніше за інших, про що повідомив канал Футбол 1. Причиною стало пошкодження.

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На щастя для голкіпера і тренерського штабу Динамо, воно виявилось несерйозним і він вийшов у стартовому складі.

Нагадаємо, Бойко вже отримував травму у цьому сезоні, через що пропустив матчі збірної України проти Литви та Нігерії.

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Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Динамо
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