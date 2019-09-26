toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маріуполь – Динамо: Бабич продовжив звинувачувати арбітра в поразці – момент з рукою Чоботенка проігнорований

09:15 22 Читать на русском
Маріуполь – Динамо: Бабич продовжив звинувачувати арбітра в поразці – момент з рукою Чоботенка проігнорований
Олександр Бабич / ТК Футбол

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич під час прес-конференції знову пригадав дії арбітра, щоправда, не згадав момент, коли м'яч влучив у руку його підопічного Сергія Чоботенка у штрафному майданчику.

 
Беньямін Вербіч 90+2’
90+2’ Беньямін Вербіч

"Суддя повинен бути в тіні. Але чомусь бояться ставити пенальті у ворота Динамо, бояться показувати картки гравцям Динамо – наприклад, коли Корнієнко в другому таймі увірвався до штрафного і його зловили на стегно... Інші ситуації, де була видна упередженість.

Маріуполь – Динамо: Бєлік розкритикував Бабича за слова на адресу арбітра матчу

Були ситуації, коли м'яч був у нас і фол давався "на крик". Футбол – це контактний вид спорту і треба стояти на ногах. А так, будь-яке торкання, крик, штрафний і жовта картка нам... А в сторону Динамо все добре, все чисто. Подивимося, як наш суперник буде грати в Європі з іншим суддівством. Гол Динамо забило чистий. Тут питань немає", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Маріуполь – Динамо: неймовірно важка перемога киян, експерименти Михайличенка на межі провалу, Худжамов не повторив диво

blog_ava
Маріуполь – Динамо: Караваєв звинуватив азовців у недотриманні регламенту
08:00
2555
Теги
Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Динамо Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
35
хв
Ейбар
20:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук