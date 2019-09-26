Маріуполь – Динамо: Бабич продовжив звинувачувати арбітра в поразці – момент з рукою Чоботенка проігнорований

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич під час прес-конференції знову пригадав дії арбітра, щоправда, не згадав момент, коли м'яч влучив у руку його підопічного Сергія Чоботенка у штрафному майданчику.

"Суддя повинен бути в тіні. Але чомусь бояться ставити пенальті у ворота Динамо, бояться показувати картки гравцям Динамо – наприклад, коли Корнієнко в другому таймі увірвався до штрафного і його зловили на стегно... Інші ситуації, де була видна упередженість.

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Були ситуації, коли м'яч був у нас і фол давався "на крик". Футбол – це контактний вид спорту і треба стояти на ногах. А так, будь-яке торкання, крик, штрафний і жовта картка нам... А в сторону Динамо все добре, все чисто. Подивимося, як наш суперник буде грати в Європі з іншим суддівством. Гол Динамо забило чистий. Тут питань немає", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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