Маріуполь – Десна, Олімпік – Зоря: анонс матчів УПЛ

В рамках 9-го туру Маріуполь приймає Десну, а Олімпік зустрінеться із Зорею. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – Десна

Маріуполь останнім часом став стабільно набирати очки, хоча свій найкращий матч команда Олександра Бабича видала у програшному поєдинку проти Динамо – до цілком заслужених 0:0 не вистачило кількох хвилин. Перед цим вони перемогли кризовий Львів та зіграли внічию з Олімпіком та Зорею, але тут азовцям вихвалятися вже важко. Забивши у цих зустрічах всього два голи, вони виглядали гірше за донеччан і лише ціною 10 сейвів Худжамова не програли луганцям (у відповідь Маріуполь жодного разу не влучив у рамку). Чи було покращення футболу підопічних Бабича в грі проти Динамо системною подією, чи це просто виключення з правил – покаже поєдинок з Десною.

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Чернігівці лише у минулому турі перервали свою вражаючи серію в 7 матчів без поразок (п'ять разів вони перемагали). Кривдником сіверян став Шахтар, однак соромно за цей матч команді Олександра Рябоконя не має бути – невдало зігравши перший тайм, вони були близькими до нічиї у другому. Втім, невдача не сильно нашкодила турнірним амбіціям Десни, адже в неї залишається 14 очок і два залікових бали до другого місця. Навряд чи саме воно цікавить керівництво клубу, але у контексті боротьби за бронзові медалі це дуже круто. Словом, сьогодні сіверяни повинні грати на перемогу.

Статистика протистояння

Всього: 12 матчів, 6 перемог Маріуполя, 1 нічия, 5 перемог Десни, різниця м’ячів 19-18.

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+0, =0, -2, 1-6)

Кадрова ситуація

Травмовані: Фомін (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Богданов (Десна)

Найбільші перемоги Маріуполя і Десни

19.05.2008. 32-й тур чемпіонату України-2007/2008

Маріуполь – Десна – 3:0



29.07.2018. 2-й тур чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь – Десна – 1:4

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Десна

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Корнієнко – Федорчук, Чех – Кащук, Мишньов, Вакула – Топалов

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Картушов – Філіппов

"Родзинки" матчу:

– Маріуполь на своєму полі в УПЛ може в 100-й раз зіграти без пропущених голів.

– Азовці не забивають голів в УПЛ 227 хвилин поспіль.

– Десна може здобути 10-ту виїзну перемогу в УПЛ.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Десна завжди класно грала проти Маріуполя, а зараз передумови до виїзної перемоги ще кращі. Сіверяни є однією з найсильніших пресингуючих команд УПЛ, в той час як азовці явно перебрали очок. Підопічні Бабича вміють зробити матч важким для суперника, але поки що тягатися з бандою Олександра Рябоконя їм не до снаги. Десна повинна перемагати Маріуполь.

Олімпік – Зоря

Ще кілька тижнів тому Олімпік сміливо можна було списувати – тим паче, коли мова йшла про зустріч проти лідерів турнірної таблиці. Втім, під керівництвом Вісенте Гомеса донеччани швидко почали прогресувати, у першому матчі розписавши симпатичну нічию з Маріуполем (1:1), в другому впевнено перегравши Львів (1:0), а в третьому розбивши Кремінь (3:2). Іспанський коуч підтвердив тезу про те, що криза у клубі не така вже й страшна, налагодивши комбінаційний і агресивний футбол – від нього в захваті навіть самі футболісти. Тим не менш, суперники були доволі проблемними, а от чи вистачить "олімпійців" на гру проти справді сильного колектива? Відповідь на це питання дасть лише матч.

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Зоря останнім часом приводила публіку в захват. 2:2 з Динамо, 4:3 із Шахтарем, 10:0 за ударами в площину з Маріуполем – це було дуже круто, але за всією красою гри всі забули про те, що луганці не перемагають вже протягом трьох турів поспіль. Звісно, від "мужиків" в цей період очікували значно гірших результатів, але нічия в останньому турі виявилась відверто зайвою – вона відкинула команду аж на шосту позицію. Тепер підопічним Віктора Скрипника терміново потрібно надолужувати втрачене, хоча в суперниках та ще "темна конячка". Втім, поки що у Зорі залишається одна з найкращих пресинг-структур і один з найагресивніших ігрових стилей УПЛ, а значить конячку цілком можна осідлати.

Статистика протистояння

Всього: 12 матчів, 2 перемоги Олімпіка, 5 нічиїх, 5 перемог Зорі, різниця м’ячів 10-22.

У Прем’єр-лізі: 12 матчів (+2, =5, -5, 10-22)

Кадрова ситуація

Травмовані: Луньов, Хомченовський

Дискваліфіковані: Завійський – Будківський, Михайліченко

Найрезультативніші матчі – 6 голів

28.02.2015. 15-й тур чемпіонату України-2014/2015

Зоря – Олімпік – 5:1



29.10.2017. 15-й тур чемпіонату України-2017/2018

Олімпік – Зоря – 3:3

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Зоря

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Лук'янчук, Зотько, Є. Пасіч – Фабінью, Цимбалюк – Імері, Тейшейра, Політило – Дійє

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чайковський – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Громов, Русин

"Родзинки" матчу:

– Олімпік на своєму полі у нинішньому Чемпіонаті очок ще не набирав (3 поразки).

– Безнічийна гостьова серія Зорі в УПЛ триває вже 5 матчів (3 перемоги та 2 поразки).

– "Олімпійці" з початку поточного Чемпіонату більше одного голу за матч не забивають.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Олімпік під керівництвом Вісенте Гомеса виглядає доволі симпатично, але тягатися з нинішньою Зорею донеччанам поки що буде важко. Луганці лише дивом не переграли Маріуполь і не відібрали очки у Шахтаря, але нині вони повинні розізлитися й взяти своє. Команда Віктора Скрипника зобов'язана перемагати.

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