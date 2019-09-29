Маріуполь – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Десна не помітила Маріуполь в рамках 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Десна.

Гості з Чернігова швидко відкрили рахунок завдяки голу Хльобаса, а через хвилину Філіппов подвоїв перевагу Десни.

Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти

Після перерви малюнок гри не змінився, підопічні Рябоконя повністю контролювали гру, що перетворилось у ще два забитих м'ячі.

Десна, набравши 17 залікових балів, вийшла на друге місце в УПЛ. Маріуполь залишився за 8-й сходинці з 9-ма очками.