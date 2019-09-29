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ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Маріуполь – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

17:13 228 Читать на русском
Маріуполь – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Маріуполь – Десна / Фото ФК Десна

Десна не помітила Маріуполь в рамках 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Десна.

 
Дмитро Хльобас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитро Хльобас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитро Хльобас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитро Хльобас
81’ Олександр Філіппов

Гості з Чернігова швидко відкрили рахунок завдяки голу Хльобаса, а через хвилину Філіппов подвоїв перевагу Десни.

Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти

Після перерви малюнок гри не змінився, підопічні Рябоконя повністю контролювали гру, що перетворилось у ще два забитих м'ячі.

Десна, набравши 17 залікових балів, вийшла на друге місце в УПЛ. Маріуполь залишився за 8-й сходинці з 9-ма очками.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ
08:00
6626
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Відеоновини Десна Десна Маріуполь - Десна Маріуполь Маріуполь
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