Маріуполь – Бордо: післяматчева прес-конференція Густаво Пойєта

Наставник Бордо Густаво Пойєт поділився емоціями від перемоги над Маріуполем в першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19.

"Швидкий пропущений гол став ключовим моментом поєдинку. Ми добре відреагували на пропущений м'яч. Забили м'яч і відразу ж другий.

Рахунок міг би бути іншим. Але ми завжди були спокійні. Як не розвивалися події в матчі, я поводився спокійно на тренерській лаві. І цей спокій передався гравцям. Я говорив своїм футболістам: "Спокійно, гол прийде". Так і сталося.

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Маріуполь – хороша команда. Вона мене вразила. Тут зібрані хороші гравці, особливо дев'ятий номер. У них було багато моментів. Ми знали, що вони дуже небезпечні і ми розуміли, що у них будуть моменти. Вони забили красивий гол. Повторюся, Маріуполь мені сподобався.

Через тиждень ми будемо грати на 100%. У футболі все швидко змінюється. Ми пам'ятаємо як ПСЖ виграв 4:0 у Барселони, а потім програв 1:6. Якщо ми заснемо, ми програємо. Тому ми будемо налаштовуватися серйозно", – цитує Пойєта офіційний сайт Маріуполя.

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