Маріуполь – АЗ: тренер нідерландців Слот оцінив рівень команди Бабича

Наставник АЗ Арне Слот поділився очікуваннями від першого матчу кваліфікації Ліги Європи проти Маріуполя.

"Маріуполь – дуже міцна команда. Ми очікуємо складний матч, тому що проти цієї команди буде важко грати. Вони активно йдуть в єдиноборства і жорстко грають в обороні. Ми добре вивчили суперника, знаємо як ця команда грає в обороні, як в атаці.

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Ми дотримуємося атакувального стилю. Ігрова манера українських команд – це контратаки. Так грають, напевно, всі команди України. Тому завтра я очікую побачити протистояння двох різних ігрових стилів, футбольних шкіл.

Всі очікування будуть залежати від того, як буде відбуватиметься матч. Відповіді на багато питань можуть дати перші 10 хвилин. У дебюті матчу ми побачимо, що нам очікувати, яка стратегія у суперника", – цитує Слота офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – АЗ відбудеться 8 серпня, початок о 20:00.

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