Маріуполь – АЗ: розпочався продаж квитків на матч Ліги Європи

Український клуб розповсюджує тікети на перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти нідерландського АЗ.

Маріуполь стартує у Лізі Європи протистоянням з АЗ Алкмаар. Перша частина дуелі відбудеться в Одесі вже наступного тижня. 8-го серпня матч Маріуполь – АЗ прийме стадіон Чорноморець.

Сьогодні стартувала реалізація квитків на цю гру. На стандартні сектори ціна коливається від 90 до 260 гривень, на VIP-сектори – 550, 500 і 400 гривень, а у SKYBOX – 800 гривень, інформує офіційний сайт Маріуполя. Доступна онлайн-купівля квитків на сайті стадіону Чорноморець, а також на esport.in.ua.

Нагадаємо, що матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи АЗ – Маріуполь запланований на 15-те серпня.

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