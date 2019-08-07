Маріуполь – АЗ: Приазовцям довелося витратити 10 годин на дорогу до Одеси перед матчем Ліги Європи

Команді Олександра Бабича буквально довелося подолати чималий шлях перед стартом в єврокубках.

Маріуполь їхав до Південної Пальміри на автобусі, інформує офіційний сайт клубу.

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Приазовцям довелося витратити цілих десять у дорозі. Вони встигли провести ранкове тренування у Маріуполі, після чого відразу вирушили до Одеси, де прийматимуть нідерландський АЗ. Команда буде жити в готелі "Чорне море", який розташований в безпосередній близькості до стадіону Чорноморець, на якому і відбудеться поєдинок.

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Нагадаємо, матч між Маріуполем і АЗ відбудеться 8 серпня, о 20:00 за київським часом.