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Маріуполь – АЗ: двоє гравців "чайок" пропустять матчі Ліги Європи

21:44 210 Читать на русском
Маріуполь – АЗ: двоє гравців "чайок" пропустять матчі Ліги Європи
Руслан Фомін / ФК Маріуполь

Маріуполь втратив двох гравців перед матчем 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти АЗ.

 

"Дійсно, проблема є. Сергій Яворський точно не зіграє в першій зустрічі з АЗ, але до матчу з Карпатами може і встигне відновитися. А ось Руслан Фомін вибув як мінімум на три тижні.

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Що ж тепер в матчі Ліги Європи в ролі чистого нападника може зіграти Владислав Вакула або Ігор Тищенко, якого на зборах ми пробували в цій ролі. Будемо думати, як вийти з цього становища", – сказав головний тренер приазовців Олександр Бабич zbirna.com.

Матч Маріуполь – АЗ відбудеться 8 серпня о 20:00.

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Теги
Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Ліга Європи Маріуполь - АЗ Руслан Фомін Руслан Фомін Сергій Яворський Сергій Яворський
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