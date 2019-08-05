Маріуполь – АЗ: двоє гравців "чайок" пропустять матчі Ліги Європи

Маріуполь втратив двох гравців перед матчем 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти АЗ.

"Дійсно, проблема є. Сергій Яворський точно не зіграє в першій зустрічі з АЗ, але до матчу з Карпатами може і встигне відновитися. А ось Руслан Фомін вибув як мінімум на три тижні.

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Що ж тепер в матчі Ліги Європи в ролі чистого нападника може зіграти Владислав Вакула або Ігор Тищенко, якого на зборах ми пробували в цій ролі. Будемо думати, як вийти з цього становища", – сказав головний тренер приазовців Олександр Бабич zbirna.com.

Матч Маріуполь – АЗ відбудеться 8 серпня о 20:00.