Маріуполь – АЗ: Бабич оцінив рівень суперника у кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився своєю думкою про суперника команди у кваліфікації до Ліги Європи.

"АЗ – дуже кваліфікована команда. У Нідерландах більшість команд грає в атакувальний футбол і наш суперник – не виняток. АЗ намагається дотримуватися тактики 4-3-3, грає через коротку і середню передачі.

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Знаємо, що в порівнянні з минулим сезоном склад команди оновився. Зараз більше молоді грає. Для тренера команди Арне Слота це перший такий досвід – раніше він на такому рівні не працював. Думаю, буде цікаве протистояння. Ближче до гри вже будемо думати, як нейтралізувати їхні сильні сторони.

Перш за все, футболісти АЗ індивідуально дуже сильні, мають гарну швидкість, вміють і люблять обігрувати опонентів один в один. Дуже багато проблем створює Стенгс. Це лівоногий футболіст, який грає на правому фланзі оборони. Дуже багато проблем створює суперникам.

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Попереду грає дуже швидкий нападник Боада. При найменшій можливості Боада за рахунок швидкості розкриває оборону суперника. Також потрібно звернути увагу на "десятку" Тіля. Це гравець хоч і молодий, але вже капітан АЗ. У центрі поля саме він веде гру команди. Від нього завжди йдуть гострі передачі і небезпека", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.