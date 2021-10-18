"Король" футболу Пеле тричі підіймав над головою золотий кубок чемпіона світу. Здавалося, що перевершити таке досягнення просто неможливо. Але Бразилія подарувала футболу багатьох неймовірних рекордсменів.

Маріо Загалло – зірка не лише бразильського, а й світового масштабу. Йому вдалося підкорити найвищу футбольну вершину у статусі футболіста, в якості головного тренера та навіть на адміністративній посаді. Неймовірна кар'єрна історія, про яку мріє кожен футболіст.

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ЧС-1958

Дебютний Мундіаль для молодого Пеле. Але на цьому турнірі зіркою команди Вісенте Феоли був саме лівий хавбек Маріо Загалло. Раціональність та працьовитість футболіста тішила фахівця та приносила команді багато користі.

Маріо не лише допоміг команді дійти до фіналу, а й доклався до перемоги над Швецією. Саме він забив четвертий гол селесао, а потім асистував на юного Пеле, який поставив крапку у матчі.

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ЧС-1962

Після невдалих експериментів на тренерський місток Бразилії перед Мундіалем прийшов Айморе Морейра. Фахівець не став вигадувати велосипед та взяв на турнір той самий склад, який виграв попередній ЧС. Важливим гвинтиком команди був і Маріо Загалло, який забив перший гол селесао на чемпіонаті світу-1962.

Весь турнір у Чилі Бразилія відіграла одним складом, лише травмованого Пеле замінив Амарілдо. Загалло не красувався результативністю, але забезпечував фундамент для гольових атак своєї команди. Додому він повернувся у статусі дворазового чемпіона світу. На цьому його найкраща частина кар'єри у збірній фактично завершилася, але він збирався знову підняти над головою золотий кубок.

ЧС-1970

Жоао Салданья створив прекрасну команду, яка була одним з головних фаворитів на чемпіонаті світу в Мексиці. Але через сварки з босами у федерації його усунули з посади, а команду довірили молодому тренеру Маріо Загалло.

Колишній хавбек не став нічого змінювати у системі Салданьї, лише відтягнув ліве крило атаки трішки назад, як колись грав він сам. Через це йому довелося вислухати багато критики, але фахівець залишився твердим прихильником власних переконань.

Як показала практика, критиків слухати не варто. У 6 матчах на Мундіалі Бразилія забила 19 голів, а у фіналі розбила Італію з рахунком 4:1. Впевнений тріумф Загалло у ролі тренера збірної.

ЧС-1994

Перед турніром головний тренер селесао Карлос Алберто Паррейра запросив Загалло на посаду технічного директора команди. Відмовити улюбленій команді Маріо не міг.

Чемпіонат світу у США став дзеркалом турніру 1970-го року: Бразилія знову опинилася у фіналі зі збірною Італії. Щоправда, цього разу доля трофею вирішувалася у серії післяматчевих пенальті.

Барезі та Массаро з позначки схибили, а невдалий удар Роберто Баджо тіффозі згадуватимуть ще дуже довго. Бразилія завоювала 4-й титул чемпіона світу, і знову за участі Загалло, хоч і на адміністративній посаді. Маріо став єдиним у футбольному світі, кому вдавалося завойовувати золотий кубок настільки різними шляхами.