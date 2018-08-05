Маріо Гомес завершив кар'єру в збірній Німеччини

Центральний форвард Маріо Гомес вирішив припинити виступи за збірну.

Нападник Маріо Гомес вирішив завершити кар'єру у збірній. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці у Facebook.

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"Мій час у збірній не завжди був простим, не завжди успішним, але таким гарним!

Проте тепер час звільнити місце і дати багатьом молодим і талановитим хлопцям можливість здійснити свою мрію, отримати досвід і зробити все найкраще для збірної Німеччини.

Втім, якщо у майбутньому тренер потребуватиме мене і я перебуватиму у хорошій формі, тоді, можливо, я повернуся у збірну", – написав він.

У складі національної збірної Маріо Гомес грав на ЧС-2010 та ЧС-2018. Також грав на чемпіонаті Європи 2008, 2010 та 2016. Загалом за збірну він провів 75 матчів та забив 31 гол.