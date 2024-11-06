Команди Марібора та Динамо зустрінуться в матчі-відповіді Юнацької Ліги чемпіонів. Стартові склади дивіться на "Футбол 24".

Марібор U-19 – Динамо U-19: стартові склади матчу за життя в Юнацькій лізі УЄФА

Марібор U-19 та Динамо U-19 зійдуться у півфіналі плей-офф Шляху чемпіонів. Стартовий свисток на стадіоні Людскі врт пролунає о 18:00 за київським часом.

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Перша гра завершилася нічиєю 1:1, тому все вирішується сьогодні. Переможець вийде до фіналу плей-офф Шляху чемпіонів, а невдаха покидає нинішній розіграш Юнацької ліги УЄФА.

Стартовий склад Динамо U-19: Суркіс (к) – Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий – Саленко, Іщенко, Осипенко – Кремчанін, Пономаренко, Редушко

Марібора U-19: