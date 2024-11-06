Динамо мало відчутну перевагу і нарешті змогло забити в компенсований до першого тайму час. Редушко на дальній стійці замкнув простріл партнера. На старті другого тайму Пономаренко зняв усі питання – дубль за 3 хвилини і 3:0 на табло.

Динамо розбило Марібор і вийшло в наступний етап Юнацької ЛЧ – шоу Пономаренка і Редушка, рахунок знов міг бути більшим

Корен забрав у В'ячеслава Суркіса "кліншит", проте на більше Марібор не спромігся. Динамо зіграє у фіналі за плей-офф Юнацької ліги УЄФА.