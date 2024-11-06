Марібор U-19 – Динамо U-19 – 1:3 – відео голів та огляд матчу Юнацької ліги УЄФА
6 листопада 21:28 - Читать на русском
Динамо переграло Марібор у матчі-відповіді другого раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА 2024/25. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Динамо мало відчутну перевагу і нарешті змогло забити в компенсований до першого тайму час. Редушко на дальній стійці замкнув простріл партнера. На старті другого тайму Пономаренко зняв усі питання – дубль за 3 хвилини і 3:0 на табло.
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Корен забрав у В'ячеслава Суркіса "кліншит", проте на більше Марібор не спромігся. Динамо зіграє у фіналі за плей-офф Юнацької ліги УЄФА.
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