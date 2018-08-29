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Маріано узгодив контракт з Реалом – президент Севільї підтвердив трансфер

28 серпня 18:02 746 Читать на русском
Маріано узгодив контракт з Реалом – президент Севільї підтвердив трансфер
Маріано Діас / Фото ФК Ліон

Нападник Ліона Маріано Діас повернеться в мадридський Реал.

Президент Севільї Хосе Кастро підтвердив, що нападник Ліона Маріано Діас, до якого був інтерес з боку Севільї, перейде в Реал, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією видання, контракт форварда з "вершковими" узгоджено на 5 років, Ліон отримає за трансфер 22 млн євро.

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"Ми амбітний клуб, але Реал заявив, що він викупить Маріано через пріоритет. Мадрид не хотів його підписувати все літо, але як тільки з'явився інтерес з боку Севільї, відразу захотів", – заявив Кастро.

Нагадаємо, Діас раніше був гравцем Реала, але минулого року мадридці продали Маріано в Ліон.

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