Маріано офіційно повернувся в Реал

Нападник Ліона Маріано Діас продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Реал домовився з Ліоном про перехід нападника Маріано Діаса, повідомляє офіційний сайт "вершкових". Гравець підписав 5-річний контракт з "королівським клубом".

"Сольний концерт": Лунін похвалився, як феєрить у Леганесі з першого ж дня, і попрощався з Реалом

Зазначається, що форвард у п'ятницю буде представлений у якості гравця Реала.

Нагадаємо, Діас раніше був гравцем Реала, але минулого року мадридці продали Маріано в Ліон.

Раніше повідомлялося, що Діас був близьким до переходу в Севілью, але Реал перехопив гравця.