Маріано не був тим гравцем, якого хотів Перес, – президент Ліона Ола

Президент Ліона Жан-Мішель Ола прокоментував повернення Маріано Діаса в Реал.

"Маріано сказав мені, що хоче повернутись у Мадрид. Я подзвонив Флорентіно Пересу, який сказав мені, що це не той гравець, якого він шукає. Але Маріано наполягав, що Реал – той клуб, куди він хотів перейти, і пропозиція надійшла.

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Ми не знали, що Мадрид збирається використати право зворотнього викупу. Нічого не відбулось. Діас не пішов, поки не була знайдена заміна", – сказав Ола Le Figaro.

Замість Маріано склад Ліона поповнив екс-форвард Селтіка Мусса Дембеле.

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