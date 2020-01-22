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Маріано Діас ледь не став жертвою пограбування – форварда Реала врятували перехожі

15:13 451 Читать на русском
Маріано Діас ледь не став жертвою пограбування – форварда Реала врятували перехожі
Маріано Діас / Marca

Нападник королівського клубу потрапив у неприємний інцидент у столиці Іспанії.

26-річний футболіст ледь не став жертвою пограбування в Мадриді, повідомляє Marca.

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Інцидент стався сьогодні, 22 січня. Футболіст виходив з торгового центру разом з дівчиною. У цей момент до нього підбіг невідомий і вихопив у форварда сумки з покупками з рук і почав тікати. Двоє перехожих погналися за злодієм, який кинув сумки і зумів утекти. Футболіст забрав речі і прийняв рішення не звертатися в поліцію.

Зазначимо, що в поточному сезоні Маріано Діас не має ігрвої практики у команді Зінедіна Зідана. Нещодавно стало відомо про інтерес до нападника з боку Бенфіки.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Маріано Діас Маріано Діас
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